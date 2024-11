Locali e residue piogge nella prima parte della giornata, con fenomeni più intensi nelle aree interne. Temperature in media con quelle del periodo non supereranno i 23-24°C durante le ore più calde

Come previsto da diversi giorni, il maltempo purtroppo ha flagellato la Calabria. Diversi disagi e molti danni infatti hanno interessato in particolare il comparto Jonico e aree interne ma con una tremenda alluvione che ha devastato le aree Lametine nella notte tra domenica e lunedì. Questo a causa di un vortice di bassa pressione posizionato a ridosso della Sicilia che ha richiamato aria molto umida e instabile da Sud. Tale vortice però sta scivolando ormai verso l’africa apportando un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche.

Martedì localmente ancora instabile

La giornata di martedì sarà caratterizzata però da locali e residui piovaschi specie nella prima parte della giornata lungo le aree Joniche e del Reggino e nel Vibonese interno, ma con un miglioramento che si avrà già dalla tarda mattinata. Durante le ore pomeridiane però si avrà un generale aumento della nuvolosità in particolare lungo le aree interne della Regione con possibili piogge e locali temporali che potranno interessare le aree di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte e aree limitrofe. Stabile invece altrove con cieli tuttavia che si manterranno nuvolosi. Migliora invece durante le ore serali e notturne con cieli che tuttavia rimarranno a tratti parzialmente nuvolosi.

Meteo prossimi giorni

Durante i prossimi giorni aria più fresca in quota dai Balcani si infiltrerà sulla Regione apportando bel tempo durante le ore mattutine e serali ma locale instabilità pomeridiana. In particolare tale instabilità durerà fino alla giornata di giovedì e interesserà prettamente le aree più interne della Regione. Le temperature si manterranno comunque stazionarie e quasi in media con le medie del periodo con valori massimi che difficilmente supereranno i 23-24°C su gran parte della Calabria durante le ore più calde della giornata.