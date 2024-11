Secondo il Copernicus climate change la temperatura a livello globale è salita di 1,4 gradi, in Europa la media è stata superiore di 2,51 a quella del periodo 1991-2020

Dopo il luglio e l'agosto più caldo di sempre, ecco che anche il mese di settembre passerà alla storia come il più caldo di sempre. Emergono infatti dati sempre più allarmanti dai dati satellitari: secondo i dati dal Copernicus climate change (CS3) quello del 2023 è stato il settembre più caldo a livello globale con la temperatura salita a +1,4°C .

I dati di settembre

Il settembre 2023 è stato il più caldo di sempre in Europa, con una temperatura media di +2,51°C superiore alla media del periodo che va dal 1991 al 2020, e 1,1°C al di sopra di settembre 2020.

Era facile comunque immaginarlo, visto che continua a perdurare la fase stabile e calda africana dal mese di luglio.

L'estate dei record quindi non è ancora finita: durante il mese di settembre la temperatura media globale è stata di 16,38°C e cioè al di sopra della media del periodo 1991-2021 di 0,93°C.

All'orizzonte però non si parla solo di estate più calda: il 2023 potrebbe essere l'anno più caldo di sempre a livello globale, superando dunque il 2006 e il 2020 e forse, visto la tendenza in continuo aumento, potrebbe essere uno dei più freddi da qui in avanti.

Mare Mediterraneo caldo

Il lungo periodo caldo e anticiclonico che sta interessando il Mediterraneo ha causato anche un generale aumento delle temperature dei mari, i quali hanno raggiunto valori sorprendenti. Secondo i climatologi infatti, la temperatura più elevata è stata registrata tra i 60°C Nord e i 60°C Sud di latitudine, definendola la più alta mai registrata nel mese di settembre e la seconda più alta dopo agosto 2023.