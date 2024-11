Dopo la brevissima parentesi instabile che ha caratterizzato la nostra regione con un ridimensionamento delle temperature, ecco che già nel weekend si avrà un nuovo forte ritorno dell’anticiclone africano che invaderà il Mediterraneo apportando un generale aumento delle temperature.

Previsioni meteo weekend

Come detto dunque durante il weekend inizierà una “nuova” ondata di caldo intenso per la nostra regione. Il possente anticiclone africano infatti tenderà a elevarsi fin verso il Mediterraneo apportando un generale aumento delle temperature le quali si manterranno al di sopra delle medie stagionali. Da sottolineare che comunque le temperature subiranno un aumento graduale e non ci sarà dunque un cambiamento repentino. Per quanto riguarda il meteo di questo weekend avremo tempo stabile su tutta la regione sia sabato che domenica con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Da segnalare solo la possibilità di qualche nube più compatta nelle ore pomeridiane e in particolare nelle aree interne, anche se comunque non sono attese precipitazioni. Per quanto riguardano le temperature avremo valori fino verso i 34°C lungo le aree costiere della fascia Jonica e in particolare tra Crotonese e Catanzarese; sui versanti Tirrenici invece, come sempre, i valori si manterranno più bassi e intorno ai 28-30°C ma le consuete brezze marine faranno mitigare l’aria causando un tasso di umidità elevato con afa e disagio termico.

Prime temperature roventi invece sono attese nelle aree interne con valori che potranno raggiungere i 36-38°C in particolare nelle aree della Valle del Crati, Piana di Sibari e Marchesato Crotonese. Nelle restanti aree interne della regione invece il termometro non dovrebbe superare i 32-33°C.