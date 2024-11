L’aria fresca dai Balcani ha iniziato ad affluire dalla giornata di ieri su tutta la nostra regione. Essa infatti, sempre nella giornata di ieri, martedì 27 agosto, ha apportato piogge e temporali localmente di forte intensità su gran parte delle aree calabresi specie interne e Tirreniche e in particolare sui monti della Sila, Pollino, Serre e Aspromonte con relative aree interne e aree costiere specie del Catanzarese Tirrenico e del Vibonese. Durante la giornata di oggi il trend sarà il medesimo, con temporali nelle aree interne e possibili sconfinamenti fin verso le aree costiere Tirreniche.

Mercoledì con temporali pomeridiani

Durante la mattinata di mercoledì avremo condizioni meteorologiche stabili su gran parte della regione con cieli che si manterranno pressoché poco nuvolosi ad eccezione della bassa Calabria dove si potranno avere locali piovaschi sul versante Jonico. Poi, nelle prime ore del pomeriggio, assisteremo ad un generale aumento della nuvolosità ad iniziare dalle aree montuose della Sila, Pollino, Serre e Aspromonte con i primi forti temporali in formazione. Durante le ore successive i fenomeni si estenderanno verso le aree interne del comparto Tirrenico e localmente fin verso le coste specie Cosentine, Catanzaresi e tra Vibonese e Reggino dove le precipitazioni potranno assumere carattere di rovescio o di temporale. Andrà meglio invece lungo il versante Jonico della regione con cieli che si manterranno perlopiù nuvolosi ma senza rischio di precipitazioni. Migliora ovunque dal tardo pomeriggio con ampie schiarite ovunque e con cieli che torneranno nuovamente sereni o poco nuvolosi.

Temperature senza particolari eccessi

L’arrivo dell’aria fresca in quota però, oltre a causare locale instabilità pomeridiana, sta apportando anche un generale ridimensionamento delle temperature, le quali non risultano roventi come i giorni scorsi. Le temperature massime infatti non supereranno i 32-33°C lungo le coste Joniche con umidità che comunque rimarrà moderata specie durante la mattinata. Valori ancor meno elevati si registreranno invece lungo il versante Tirrenico dove localmente non supereranno i 28-30°C ad eccezione di alcune aree del Lametino dove saranno possibili punte fino ai 32°C con umidità che continuerà ad essere moderata; Temperature più elevate ma assolutamente senza eccessi si avranno invece nelle aree interne con possibili picchi fino ai 34°C nelle aree di pianura del Cosentino e del Crotonese.