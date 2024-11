Oggi giornata soleggiata con temperature comprese tra 24°C e 27°C. Domani cieli che si manterranno sereni o al più poco nuvolosi. E da lunedì il termometro potrebbe far segnare picchi di oltre 37°C

Ci siamo, l'estate sta per arrivare e non solo in ambito astronomico. Ad inizio settimana infatti l'elevazione dell'anticiclone africano causerà un forte aumento delle temperature su tutta la Calabria con possibili picchi oltre i 36-37°C specie nelle aree interne.

Intanto nel weekend avremo già un piccolo cambiamento: nella giornata di oggi infatti si avrà una giornata soleggiata su tutta la Calabria; da segnalare solo un innocuo aumento della nuvolosità nelle ore pomeridiane nelle aree interne ma che non dovrebbe apportare precipitazioni. Le temperature resteranno invariate o in leggero aumento con valori massimi compresi tra i 24°C e punte di 27°C, venti moderati o localmente forti da ovest specie sul versante jonico e mari generalmente poco mossi.

La giornata di domenica vedrà un generale miglioramento delle condizioni meteo su tutta la Calabria con cieli che si manterranno sereni o al più poco nuvolosi per l'intero arco giornaliero. Temperature in ulteriore lieve aumento con valori massimi intorno ai 26-28°C, venti ancora localmente moderati in particolare sul versante jonico catanzarese e reggino e mari generalmente calmi o poco mossi.

Poi, come detto, tra il 21 e il 25 giugno il termometro subirà un notevole incremento con valori che sulle coste potranno raggiungere i 32-34°C, mentre nelle aree interne cosentine, crotonesi e vibonesi si potranno raggiungere valori anche oltre i 37-38°C.