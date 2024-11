Tra oggi e venerdì la colonnina di mercurio si alzerà ulteriormente con valori ben al di sopra delle medie stagionali ma nel weekend è destinata a scendere per effetto di una perturbazione in arrivo dal Centro-Nord

Come anticipato dai nostri articoli, l’anticiclone sta raggiungendo il suo picco specie sulle regioni meridionali a causa di correnti miti che interesseranno fino alla giornata di sabato anche la Calabria, apportando un generale aumento delle temperature.

Ulteriore e forte aumento delle temperature

L’anticiclone sembra non avere intenzione di abbandonare la Calabria. Tra la giornata odierna e quella di venerdì infatti è previsto un ulteriore e intenso aumento delle temperature su tutta la regione, con valori che si manterranno al di sopra delle medie stagionali addirittura di 10°C. Secondo gli ultimi aggiornamenti il termometro è previsto raggiungere picchi fino ai 10°C alla quota di 1500m e ciò vorrà dire che lungo le coste si potranno superare i 20°C con picchi fino ai 22-23 nelle aree del Crotonese e del Vibonese interno. In aumento saranno anche le temperature minime complice anche la locale nuvolosità che si andrà a creare, con valori che si manterranno oltre i 10-12°C diffusamente.

Maltempo nel weekend di carnevale

Come anticipato però l’anticiclone sta per cedere. L’indebolimento dell’alta pressione infatti tenderà a far entrare sulla nostra Penisola le perturbazioni atlantiche capaci di apportare maltempo sparso specie sulle aree tirreniche. Anche la nostra regione sarà interessata da questo cambio di circolazione: dopo aver interessato le regioni del Centro-Nord Italia, dal weekend la perturbazione scivolerà verso Sud raggiungendo anche la Calabria. Qui si avrà una fase molto instabile che interesserà soprattutto le aree tirreniche ma le precipitazioni raggiungeranno anche le aree interne e quelle joniche, dove localmente potranno risultare moderate. Il tutto sarà accompagnato da un generale calo delle temperature che torneranno nuovamente intorno alle medie del periodo; di conseguenza tornerà anche la neve sulle aree montuose di Sila e Pollino, dopo la sua assenza che ha caratterizzato queste aree da diverse settimane, ma per tutti i dettagli vi invitiamo a seguire tutti i prossimi aggiornamenti meteorologici.