C'eravamo lasciati con un piccolo assaggio di come potrebbe essere il weekend in arrivo e ora abbiamo qualche dettaglio in più. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici continuano a confermare la possibile formazione di un violento vortice ciclonico sul Mediterraneo a seguito dello sprofondamento di una saccatura atlantica sul Mar Tirreno.

Forte maltempo in arrivo sulla Calabria

Il vortice dovrebbe formarsi nella giornata di venerdì ma la sua traiettoria rimane ancora molto incerta e si avranno bisogno dunque di ulteriori aggiornamenti per capire meglio la sua evoluzione. Ad oggi però, dopo numerose conferme, il vortice dovrebbe posizionarsi tra Sicilia e Sardegna richiamando aria molto umida da Sud che impatterà sulle aree Joniche della Calabria: qui saranno possibili forti nubifragi in particolare su Reggino, Catanzarese e Crotonese dove non si escludono picchi di oltre 100 mm; piogge molto abbondanti saranno possibili anche lungo le aree interne della Regione soggette al fenomeno dello Stau, il quale potrà scaricare quantitativi pluviometrici molto elevati. Questo vortice ciclonico però sarà molto lento nel suo movimento e quindi aumenta il rischio di fenomeni molto intensi correlati anche alla temperatura marina ancora molto calda per il periodo.

Forti venti di scirocco e mareggiate

L'arrivo del vortice ciclonico nel Mediterraneo provocherà un notevole aumento dell'intensità dei venti su tutta la Regione. In particolare lungo le aree Joniche sono previste forti raffiche di vento di scirocco su Reggino, Catanzarese e Crotonese con possibili raffiche che potranno raggiungere anche i 70-80 km/h; forti venti saranno possibili anche lungo le aree interne e lungo il versante Tirrenico causati anche dall'effetto di caduta che si andrà a creare. Contemporaneamente lungo le coste Joniche esposte si potranno registrate locali mareggiate con onde che potranno superare anche i 3-4 di altezza.

È importante sottolineare che, essendo ancora a diversi giorni dall’evento, la previsione potrebbe subire ancora variazioni. Per questo motivo, è fondamentale seguire gli aggiornamenti nei prossimi giorni, soprattutto per quanto riguarda i dettagli sulle aree maggiormente colpite dai fenomeni più intensi. Con l’evoluzione del vortice ciclonico, infatti, alcune zone potrebbero essere interessate da piogge più consistenti, ma la precisione di questi dettagli sarà più chiara solo con l’avvicinarsi dell’evento.