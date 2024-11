L'aria fredda che in questi giorni ha interessato la nostra Regione darà spazio nei prossimi 2 a una rimonta dell'anticiclone da Sud. Il dettaglio

L'aria fredda che in questi giorni ha interessato la nostra regione darà spazio, per i prossimi 2 giorni ad una rimonta dell'anticiclone da Sud, il quale apporterà bel tempo e temperature in netto aumento.

Nella giornata di domani avremo condizioni di tempo stabile su tutta la regione con cieli che si manterranno sereni o al più poco nuvolosi per l'intero arco giornaliero. Temperature in lieve aumento nei valori massimi e intorno ai 17-18°C, mentre saranno ancora fredde nelle ore notturne e prime ore del mattino con valori che saranno al di sotto dei 6-7°C. Venti generalmente deboli da ovest ad eccezione del comparto jonico catanzarese e reggino dove si potranno avere raffiche localmente moderate; mari poco mossi.

Per la giornata di venerdì ci attendiamo una prima parte di giornata stabile e poco nuvolosa su tutta la Regione; dal pomeriggio nubi in aumento ovunque con cieli che si manterranno molto nuvolosi o coperti ma con basso rischio di precipitazioni. Le temperature subiranno un notevole rialzo nei valori massimi i quali saranno oltre i 20-22°C su quasi tutte le coste e pianure con picchi fino ai 24-25°C nelle aree interne cosentine; valori minimi in aumento con temperature oltre i 9-10°C. Venti generalmente deboli ad eccezione del comparto jonico dove saranno moderati da ovest - Sud/ovest; mari mossi lo Jonio, poco mossi il Tirreno.