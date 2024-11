Il vortice di bassa pressione che si è formato nell’oceano Atlantico scivolerà, nel weekend, verso il Sud Italia apportando maltempo a tratti intenso sulla nostra regione. Già a partire dalla giornata di domani infatti precipitazioni intense accompagnate da temporali interesseranno il versante tirrenico a partire dal cosentino per poi estendersi gradualmente sul resto della regione. Ecco le previsioni dettagliate:

Previsioni meteo sabato: la giornata di sabato inizierà con una mattinata variabile su tutta la Calabria con le prime precipitazioni che interesseranno il cosentino tirrenico e localmente il reggino tirrenico; stabile altrove con cieli che tuttavia si manterranno coperti. Nel pomeriggio/sera le piogge si andranno ad intensificare soprattutto lungo il settore tirrenico tra cui cosentino e catanzarese con temporali a tratti di forte intensità accompagnati da forti raffiche di vento. Altrove cieli coperti e piogge perlopiù moderate ma non mancheranno locali temporali di forte intensità specie sulla bassa Calabria tirrenica e sul settore jonico catanzarese. Più riparato invece il settore jonico cosentino e crotonese con i monti silani che faranno come da barriera.

Temperature ancora elevate con valori massimi prossimi ai 20°C su quasi tutte le coste a causa di aria umida in risalita da Sud. Attenzione ai venti i quali saranno localmente forti dai quadranti meridionali con raffiche che potranno raggiungere i 60-70 km/h e moto ondoso marino in notevole aumento specie il Tirreno. In base a queste previsioni e sulla base dei dati elaborati dall’Arpacal il dipartimento regionale di protezione civile ha emesso un’allerta di livello 2 (arancione) sul comparto tirrenico cosentino, mentre altrove un’allerta ordinaria di livello 1 (gialla): il bollettino prevede fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi persistenti.

Previsioni meteo domenica: durante la giornata di domenica, il vortice di bassa pressione andrà a spostarsi verso Est apportando un lieve miglioramento delle condizioni meteo su parte della regione. Insisteranno però ancora piogge a tratti di forte intensità sul versante tirrenico cosentino e catanzarese accompagnate ancora da venti intensi; altrove fasi piovose e a tratti di moderate intensità alternate però a fasi più asciutte e soleggiate. Torna la neve anche lungo i monti: l'allontanarsi del vortice infatti richiamerà aria più fredda dai quadranti settentrionali, la quale apporterà un notevole calo delle temperature e della quota neve soprattutto sui monti della Sila e del Pollino, con possibili nevicate (seppur sporadiche) a partire dai 1200-1300m di quota. Sulle coste i valori massimi non supereranno invece i 14°C ad eccezione però del crotonese e cosentino jonico, dove i venti favonizzeranno l'aria mantenendola ancora mite. Venti soffieranno da Ponente con forte intensità e in particolare lungo il settore jonico catanzarese e reggino dove potranno raggiungere raffiche fino ai 90-100 km/h, mentre altrove saranno comprese tra i 60km/h e gli 80 km/h. Mari agitati lungo tutte le coste tirreniche, mentre saranno mossi o localmente molto mossi altrove.