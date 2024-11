La perturbazione atlantica che ha interessato nella giornata di ieri il Nord Italia, scenderà di latitudine verso Sud e raggiungerà la Calabria nel pomeriggio/sera di oggi apportando maltempo, forti venti a tratti di burrasca e calo delle temperature. Già dal pomeriggio infatti si avranno piogge e locali temporali lungo il versante tirrenico e in particolare sul cosentino, catanzarese e vibonese dove localmente potranno essere di forte intensità. Altrove piogge perlopiù moderate ma non mancheranno anche qui rovesci di forte intensità e in particolare sul catanzarese Jonico.

La giornata di domani inizierà con maltempo intenso ancora lungo il versante Tirrenico cosentino, catanzarese e vibonese/reggino dove saranno probabili precipitazioni di forte intensità accompagnate da forti raffiche di vento. Altrove piogge moderate o forti specie su Catanzarese jonico e reggino jonico accompagnate anche qui da forti raffiche di vento. Dal tardo pomeriggio è previsto un generale miglioramento su tutta la Calabria ma non mancheranno comunque residue piogge sul comparto tirrenico.

È previsto anche il ritorno della neve sui monti: dalla serata odierna infatti il calo delle temperature farà scendere la quota neve intorno ai 1200 m e, entro la mattinata di domani, nevicate saranno possibili intorno ai 900 m di quota su Sila, Pollino, Serre e Aspromonte. Oltre al maltempo prestare massima attenzione ai venti: con l'arrivo della perturbazione infatti ci sarà un notevole rinforzo dei venti su tutta la Calabria. Sono previste raffiche di circa 80-90 km/h su tutto il versante Tirrenico calabrese con conseguente moto ondoso marino in aumento su tutte le coste esposte e mari che risulteranno agitati o molto agitati. Possibili raffiche anche oltre i 100 km/h lungo il versante jonico e in particolare sul catanzarese e reggino a causa dei venti di caduta che si andranno a creare.

In merito alle condizioni meteo avverse previste, la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un'allerta meteo arancione lungo tutto il versante Tirrenico, mentre altrove è stata emessa un'allerta ordinaria di livello 1 (gialla). Il bollettino prevede fenomeni temporaleschi che potranno evolvere in nubifragi accompagnati da forti raffiche di vento.