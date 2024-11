Dopo l’arrivo del primo impulso, seppur debole, sulla Regione con piovaschi sparsi sul versante Tirrenico e con locali sconfinamenti, ecco che ci avviamo verso una metà settimana caratterizzata da una nuova fase perturbata accompagnata da violente raffiche di vento.

Piogge e temporali sulla Calabria

L’approssimarsi della vasta e profonda bassa pressione verso il Mediterraneo causerà l’arrivo del secondo impulso instabile che interesserà anche la nostra Regione. Piogge e temporali sono attesi infatti nella giornata di domani e in particolare lungo il versante Tirrenico Cosentino, Catanzarese e tra Vibonese e Reggino con accumuli localmente anche modesti o abbondanti. I fenomeni non interesseranno soltanto il versante Tirrenico ma sconfineranno fin verso le aree interne e sul versante Jonico specie Catanzarese, Reggino e Cosentino, con precipitazioni che localmente risulteranno moderate. Un timido miglioramento lo avremo invece nella giornata di giovedì anche se comunque non sono da escludere locali piovaschi residui lungo il versante Tirrenico ma, nella giornata di venerdì, si ripeterà lo stesso copione della giornata di domani, ossia piogge e temporali lungo gran parte del versante Tirrenico con sconfinamenti fin verso le aree interne e Joniche.

Violente raffiche di vento in arrivo

La protagonista di questa fase di maltempo però non sarà la pioggia: la vasta e profonda bassa pressione infatti causerà un notevole contrasto di pressione e ciò apporterà all’aumento dell’intensità del vento su tutta la Regione. A partire da domani e in particolare dal pomeriggio/sera sono previsti forti venti da ovest con raffiche che potranno raggiungere i 70-80 km/h e oltre lungo il versante Tirrenico con conseguente moto ondoso in aumento e mareggiate lungo le coste più esposte. Violente raffiche però interesseranno anche le aree interne e il versante Jonico Reggino, Catanzarese e Cosentino dove, a causa dei venti di caduta dai principali crinali montuosi che si andranno a creare, esse potranno raggiungere o superare anche i 100 km/h con possibili conseguenze. I venti di tempesta interesseranno la Regione tra domani e la giornata di venerdì con una temporanea tregua che si avrà nella giornata di giovedì.