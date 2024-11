La neve di marzo ha sempre il suo fascino, soprattutto in questo 2024 in cui abbiamo avuto un inverno praticamente assente e con esso anche l'assenza della dama bianca sui monti principali della Calabria. Ecco però che la perturbazione in questi giorni in atto sta apportando maltempo tipicamente invernale. Nevica infatti su tutti i principali monti della regione, dal Pollino alla Sila fin verso l’Aspromonte con imbiancate che interessano anche i villaggi più importanti.

La quota neve non è però molto bassa: i fiocchi iniziano a cadere a partire dai 1150m di quota mentre al di sotto di essa è la pioggia la protagonista assoluta, con temporali che fin dalla nottata stanno interessando il comparto tirrenico cosentino e catanzarese e relative aree joniche.

Il maltempo però ha le ore contate e, dopo le residue precipitazioni che si avranno nella giornata di domani 13 marzo, è previsto l'inizio di una fase molto stabile e soleggiata grazie all’alta pressione che da Ovest si impossesserà del Mediterraneo.