L'aria fredda arrivata dai Balcani che in questi giorni ha portato i valori sotto la media stagionale è pronta ad abbandonare il campo. Ecco le tendenze per i prossimi giorni

Come anticipato negli scorsi articoli, un possente anticiclone sta interessando gran parte d’Europa con tempo stabile e temperature elevate per questo periodo. In contemporanea nel sud Italia e sulla nostra regione è in atto una circolazione di aria fredda dai Balcani che sta apportando aria più fredda e temperature al di sotto delle medie stagionali. Questa circolazione però sta per scemare in quanto l’anticiclone sta per allargarsi anche del Mediterraneo meridionale.

Questo anticiclone si può definire un super anticiclone: i suoi valori di geopotenziali raggiungono addirittura valori di oltre 1040 hPa con temperature che localmente si mantengono intorno ai 12°C alla quota standard di 1500m.

Anticiclone però non è sinonimo di temperature elevate soprattutto nei mesi invernali: in Calabria infatti sono previsti valori di temperatura intorno ai 5°C alla quota di 1500 m e ciò vorrà dire che durante le ore diurne il termometro si manterrà intorno ai 14-15°C ma durante la notte e prime ore del mattino farà molto freddo. I cieli sereni infatti faranno sì che si abbia l’inversione termica con temperature che si avvicineranno ai 4-5°C su gran parte della regione ma con valori che potranno raggiungere 0°C in particolare sul territorio cosentino e localmente anche al di sotto con possibili gelate specie nelle zone interne.