Il caldo ha ormai abbandonato la Calabria, temporaneamente. Questo a causa di una massa d’aria più fresca di origine nord Atlantica la quale gettandosi nel Mediterraneo ha apportato un forte calo delle temperature su tutta la nostra Regione con valori che nei prossimi due giorni si manterranno addirittura al di sotto delle medie stagionali.

Mercoledì e giovedì con temperature “fresche” per il periodo

Il picco di questa fase più fresca però lo avremo nella giornata di oggi e in quella di domani quando sono previste temperature al di sotto delle medie stagionali su tutta la Regione. Secondo gli ultimi aggiornamenti infatti alla quota standard degli 850 Hpa (circa 1500m di quota) sono previsti valori intorno ai 12-13°C e ciò vorrà dire che sulle coste e pianure il termometro difficilmente raggiungerà i 26-27°C. Addirittura, lungo le coste Tirreniche, le temperature potranno assumere valori anche al di sotto di questa soglia e in particolare sul Vibonese e Cosentino dove si avranno anche locali piogge o temporali. Farà fresco per il periodo anche durante le ore notturne con temperature che saranno comprese tra i 20°C e i 22°C lungo le coste Joniche, mentre possibile qualche grado in meno lungo il versante Tirrenico; Temperature molto fresche invece nelle aree interne dove in alcune aree e in particolare in Sila, sul Pollino e in Aspromonte si avranno valori intorno ai 10-12°C.

Possibili piogge e temporali sulla Calabria

L’arrivo dell’aria più fresca però è pilotata da una perturbazione Atlantica che già dalla giornata di ieri sta apportando locale maltempo sulla Calabria e che continuerà a farlo per i prossimi due giorni. Tra mercoledì e giovedì infatti piogge e locali temporali saranno possibili soprattutto lungo il versante Tirrenico della Regione e in particolare tra Cosentino e Vibonese dove le precipitazioni potranno risultare anche di moderata intensità. Precipitazioni che interesseranno anche le aree interne specie durante le ore pomeridiane con possibili piogge e temporali soprattutto nelle aree della Sila (specie orientale) e del Pollino. Anche qui la pioggia potrà assumere intensità moderata o localmente forte. Qualche schiarita in più la troveremo invece lungo la fascia Jonica Catanzarese e Reggina con possibili brevi e deboli piovaschi ma in un contesto quasi stabile.

Anticiclone in rimonta dal weekend

Che fosse stata una “rinfrescata” temporanea era noto a tutti. Già a partire dal weekend infatti l’anticiclone tenderà nuovamente ad impossessarsi del Mediterraneo e soprattutto delle regioni del Sud Italia, apportando un graduale aumento delle temperature che si manterranno nuovamente al di sopra delle medie stagionali. Secondo gli ultimi aggiornamenti però sembrerebbe che questa nuova fase stabile non sarà estremamente calda come quella appena trascorsa, ma per definirlo dovremo aspettare i successivi aggiornamenti delle mappe meteorologiche che potranno confermare o smentire questa tendenza. Continuate dunque a seguirci.