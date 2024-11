L’aria fresca che ha caratterizzato gli ultimi giorni sulla Calabria è ormai un lontano ricordo. Già dalla giornata odierna infatti l’anticiclone subtropicale tenderà ad innalzarsi verso il Mediterraneo e il Sud Italia, apportando un generale aumento delle temperature accompagnato da tempo prettamente stabile.

Previsioni meteo weekend

L’anticiclone africano sta per tornare più forte che mai sulla nostra Regione. Già a partire dal primo weekend di luglio infatti il suo elevamento verso Nord apporterà un generale aumento delle temperature su tutta la Calabria con valori che andranno a mantenersi al di sopra delle medie stagionali di circa 8°C specie durante la nuova settimana. Ma andiamo con ordine. Durante il weekend le condizioni meteorologiche si manterranno stabili su tutta la Regione e soprattutto nella giornata di sabato con cieli prettamente soleggiati ovunque.

Domenica invece il passaggio di nubi alte caratterizzeranno la giornata anche se comunque non sono previste nessun tipo di precipitazioni. Le temperature faranno avere invece 2 facce tra sabato e domenica: durante la giornata di sabato infatti le temperature rimarranno ancora pressoché stazionarie o in lieve aumento con qualche picco più elevato solo nelle aree interne del Cosentino con valori che potranno raggiungere i 35-36°C; sulle restanti aree interne invece il termometro non dovrebbe superare i 31-32°C. Stesso discorso lungo le coste specie Joniche con valori che saranno diffusamente compresi tra i 27-29°C con qualche possibile over 30°C solo lungo il Cosentino. Sul versante Tirrenico invece le temperature saranno un po’ più basse rispetto alle altre aree con valori che non dovrebbero superare i 26-27°C.

Durante la giornata di domenica invece assisteremo ad un primo e sostanzioso aumento termico: già nelle aree interne infatti si andranno a raggiungere facilmente i 35-36°C non solo sulla Valle del Crati ma anche sulla Piana di Sibari, Soveratese e Piana di Gioia Tauro. La stessa situazione la avremo su tutti i litorali sia Jonici che Tirrenici: il termometro infatti subirà un generale aumento su tutte le coste con valori che potranno raggiungere i 32-33°C specie lungo il Catanzarese, Reggino e Vibonese causato anche dai venti di scirocco che si andranno ad attivare.

Temperature in ulteriore aumento durante la prossima settimana

Se durante il weekend avremo un primo aumento delle temperature, ecco che il più sostanzioso lo avremo soprattutto durante la prossima settimana. Secondo gli ultimi aggiornamenti infatti sono previsti valori alla quota standard di circa 1500m intorno ai 23-24°C e ciò vorrà dire che nelle aree interne il termometro potrà nuovamente raggiungere i 38-39°C specie nella Valle del Crati, Piana di Sibari, Marchesato, Piana di Gioia Tauro e aree interne del Vibonese; tanto caldo anche lungo le coste dove non sono da escludere, specie su quelle Joniche, picchi fino ai 35-36°C, mentre altrove il termometro si manterrà intorno ai 33°C.