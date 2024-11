Negli ultimi giorni c'è stato un drastico cambio della circolazione sull'Italia e sulla nostra regione. L'indebolimento del vortice atlantico infatti ha favorito l'ingresso di correnti molto fresche sulla Calabria che hanno causato un forte calo delle temperature, piogge localmente intense, forti venti e tempeste di fulmini.

Nel corso dei prossimi giorni e almeno fino a metà settimana queste correnti continueranno ad interessare il Mediterraneo con temperature che si manterranno al di sotto delle medie stagionali e con valori massimi che difficilmente raggiungeranno i 28-30°C lungo tutte le coste calabresi.

Ecco però che da ovest la pressione andrà via via ad aumentare: dapprima la rimonta anticiclonica sarà di matrice azzorriana con temperature non elevate e localmente al di sotto delle medie, poi, a partire dal 10-11 agosto, le correnti ruoteranno dai quadranti meridionali con il richiamo di aria più calda dal Nord Africa che causerà un notevole aumento delle temperature. Quest'ultime dunque risulteranno al di sopra delle medie stagionali a partire dal weekend con valori che potranno raggiungere nuovamente i 32-33°C lungo le coste. Caldo quindi perlopiù moderato e non intenso come l'ondata rovente che ha interessato la Calabria a metà/fine luglio.