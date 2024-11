Il cut-off presente da diversi giorni a ridosso della Calabria sta apportando locale instabilità specie nelle aree interne con locali sconfinamenti verso le aree costiere. Questo però non coincide con un calo delle temperature: come previsto infatti i valori termici sono in generale aumento e oltre le medie stagionali.

Nella giornata di oggi, fino ad ora, si sono registrati valori veramente elevati: picchi di quasi 39°C infatti si sono registrati nel catanzarese jonico e in particolare a Botricello; valori di oltre 37°C invece hanno raggiunto le località costiere del capoluogo di Regione mentre sul reggino jonico e crotonese le temperature oscillano intorno ai 34-36°C. Situazione diversa invece lungo il settore tirrenico: qui le temperature fanno fatica a raggiungere i 30°C ma l'umidità che si registra è veramente notevole.

Lungo tutte le aree costiere compresa anche la città di Reggio Calabria si registrano tassi di umidità tra il 70% e l'80% con sensazione di afa quasi opprimente in quanto l'indice di calore che si registra è di circa 38-40°C. Non a caso Reggio Calabria è infatti l’unica città calabrese che figura tra quelle con bollino giallo (pre-allerta) nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, che segnala in rosso fin da oggi Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Verona. Allerta arancione, invece per Genova, Milano, Napoli, Trieste e Venezia.

In “giallo”, oltre a Reggio Calabria anche Ancona, Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Messina, Pescara e Viterbo.

Ancora molto caldo dunque almeno fino al 25-26 agosto, anche se nelle ore pomeridiane saranno possibili locali temporali nelle aree interne con possibili sconfinamenti.