Si va verso il picco di questa ondata di caldo africano che da diversi giorni sta interessando la nostra Regione. Ciò a causa dell'afflusso atlantico che tende ad abbassarsi di latitudine ed in un primo momento sulle regioni meridionali richiamerà aria molto calda da Sud nel weekend, la quale farà aumentare le temperature su tutta la Calabria.

La situazione oggi, sabato 26 agosto

Per oggi, sabato 26 agosto, ci attendiamo una mattinata stabile su tutta la Regione con cieli sereni o poco nuvolosi specie sulle aree tirreniche; nel primo pomeriggio nubi in aumento nelle aree interne di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte con piogge o locali temporali che interesseranno soprattutto il Pollino e la Sila specie catanzarese. In questo frangente non è da escludere qualche locale sconfinamento fin verso il capoluogo di Regione. Migliora ovunque in serata.

Tempo stabile invece lungo tutte le coste tirreniche e joniche: da segnalare solo qualche annuvolamento sparso nelle ore pomeridiane ma con basso rischio di precipitazioni. Le temperature si manterranno perlopiù stazionarie o in lieve aumento con valori massimi tra i 30°C e i 33-34°C; venti moderati da ovest lungo il versante jonico catanzarese e reggino mentre altrove saranno perlopiù deboli. Mari generalmente poco mossi.

Le previsioni per domani domenica 27 agosto

Il picco del caldo lo avremo invece domani, domenica, quando correnti meridionali saliranno verso la nostra Regione apportando un generale aumento termico. Sono previsti infatti valori diffusi tra i 33°C e i 35-36°C su tutte le coste con possibili picchi fino ai 38°C nelle aree interne cosentine, vibonesi e crotonesi. Il tutto in un contesto stabile con cieli che si manterranno sereni o al più poco nuvolosi per l'intero arco giornaliero. I venti saranno in rinforzo dai quadranti meridionali con raffiche localmente moderate sui settori jonici e conseguente moto ondoso marino in aumento.