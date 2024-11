Come da previsione il caldo africano è tornato sulla Calabria. Temperature elevate infatti stanno interessando la nostra Regione con valori fino ai 38°C, ma il disagio maggiore è dovuto all'afa: l'umidità relativa che si registra specie sulle coste è alle stelle e ciò fa aumentare la percezione del caldo. Però, una goccia fredda che da diversi giorni staziona sul Mar Jonio causerà ancora locali temporali pomeridiani che dalle aree interne potranno sconfinare fin sulle coste.

La giornata odierna inizierà con una mattinata stabile su tutta la Calabria con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Nel primo pomeriggio nubi in aumento su tutte le aree interne con temporali su Sila, Pollino, Serre e Aspromonte; i venti da nordest in quota faranno si che le precipitazioni sconfinino anche lungo le coste specie tirreniche del cosentino, catanzarese e reggino, mentre sui settori Jonici avremo cieli perlopiù parzialmente nuvolosi. Migliora ovunque in serata. Temperature stazionarie e senza grandi variazioni con valori massimi intorno ai 34-35°C e venti prevalentemente variabili. Mari generalmente poco mossi ad eccezione dell'alto Jonio dove potrebbe risultare localmente mosso.

Giornata molto simile quella di domani, quando avremo una mattinata ancora stabile ovunque ma con cieli che tuttavia saranno nuvolosi specie lungo il versante jonico. Nel primo pomeriggio nubi in aumento in tutte le aree interne con temporali nelle medesime zone della giornata odierna; anche in quest'occasione saranno possibili locali sconfinamenti lungo le aree tirreniche del cosentino, catanzarese e reggino, mentre altrove i cieli si manterranno ancora nuvolosi ma senza precipitazioni. Temperature stazionarie, venti ancora variabili e mari generalmente poco mossi o localmente mossi specie lo Jonio.