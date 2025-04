Dopo le festività Pasquali trascorse con il bel tempo su gran parte della Regione, ecco che nei prossimi giorni una perturbazione atlantica raggiungerà la Calabria apportando locali piogge e temporali su parte del territorio. Ciò sarà causato dall’elevazione dell’alta pressione nei pressi della Penisola Iberica, capace dunque di far scivolare la perturbazione verso Sud dai quadranti occidentali.

Piogge e locali temporali tra mercoledì e giovedì

La porta atlantica si andrà dunque a riaprire, anche se temporaneamente. Già dalla giornata odierna infatti e soprattutto nelle ore pomeridiane la goccia in quota provocherà piogge e locali temporali nelle aree interne e montuose della Sila, Pollino, Serre e Aspromonte con possibili sconfinamenti fin verso le aree costiere del Cosentino Jonico e Crotonese. Dalla serata invece e nella giornata di giovedì, le piogge interesseranno soprattutto il comparto Tirrenico della Regione tra cui Vibonese e Reggino ma in particolare su Cosentino e Catanzarese dove qui non sono da escludere locali temporali. Altrove invece le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni con nubi sparse e basso rischio di precipitazioni ad eccezione del Catanzarese Jonico dove i venti di ponente potranno trasportare qualche temporanea instabilità.

Meteo 25 aprile, tendenza con il sole sulla Regione

Dopo le festività Pasquali però l’attenzione si sposterà soprattutto per la giornata del 25 aprile. Secondo gli ultimi aggiornamenti, la perturbazione abbandonerà la regione già dalla serata del 24 aprile con ampie schiarite ovunque. Durante la festa della liberazione dunque ci aspettiamo una giornata stabile su tutta la Regione con cieli che si manterranno poco nuvolosi. Da segnalare solo qualche debole e residuo piovasco nelle prime ore del mattino sulla bassa Calabria Tirrenica ma via via in dissolvimento.