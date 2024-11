Dopo un lunedì stabile su tutta la Regione, con solo qualche debole pioggia nelle aree interne nelle ore pomeridiane, l’anticiclone continua ad essere disturbato da infiltrazioni di aria fresca in quota che apporteranno, anche nella giornata di martedì, locali piovaschi.

Martedì con tempo variabile e piogge

Le correnti di aria fresca in quota causeranno dunque piogge anche nella giornata odierna: già dal mattino infatti possibili nuclei instabili provenienti dal Mar Tirreno interesseranno le aree Tirreniche della Regione e in particolare il Cosentino, Catanzarese e parte del Vibonese con possibili piovaschi sparsi a macchia di leopardo.

Le precipitazioni potranno comunque sconfinare fin verso le aree interne e, localmente anche fin verso il comparto Jonico Catanzarese e Reggino.

Altrove invece il tempo sarà perlopiù stabile con basso rischio di precipitazioni. Nel corso delle ore pomeridiane invece assisteremo alla classica instabilità convettiva: le aree più a rischio temporali saranno quelle della Sila e del Pollino con possibili sconfinamenti che interesseranno anche le aree Joniche del Cosentino e del Crotonese, mentre altrove avremo tempo perlopiù variabile e con nubi che non dovrebbero apportare precipitazioni. Migliorerà ovunque in serata con ampie schiarite ovunque e cieli perlopiù poco nuvolosi.

Temperature senza grandi variazioni

Per quanto riguardano le temperature non si avranno grossi variazioni di rilievo: i valori massimi infatti si manterranno intorno ai 30-32°C lungo tutta la fascia Jonica con possibili picchi più elevati su Cosentino e Crotonese, mentre lungo le coste Tirreniche il termometro non dovrebbe superare i 28-30°C, salvo qualche eccezione su Lametino e Reggino. Qualche grado in più invece si registrerà ancora una volta nelle aree vallive e di pianura con il termometro che potrà raggiungere localmente i 34°C.