Il maltempo continua a interessare l’Italia. A farne le spese è ancora il Nord Italia dove un treno di perturbazioni sta apportando violenti nubifragi e locali alluvioni sulle regioni del Settentrione, mentre quelle del Centro-Sud aspettano ancora l’arrivo del vero autunno. Nei prossimi giorni però il maltempo potrà interessare l’intera Penisola: questo sarà causato dalla tempesta “Ciaran” che sta interessando gran parte d’Europa e che i suoi effetti raggiungeranno anche l’Italia.

Tempesta Ciaran

La tempesta “Ciaran” è pilotata da un profondo minimo di bassa pressione nell’Atlantico con pressione addirittura di ben 966 hpa. Questa pressione così bassa farà sì che la perturbazione intorno alla tempesta generi venti burrascosi o di tempesta su gran parte d’Europa: sul Golfo di Biscaglia e sul Canale della Manica sono previste raffiche fino ai 180 km/h, e cioè raffiche tipiche di un uragano di categoria 2. Questa tempesta interesserà soprattutto Inghilterra, Francia, Spagna, Belgio, Paesi Bassi e parte dell’Italia.

Maltempo sull’Italia

Dopo diversi giorni con piogge e temporali a carattere di nubifragio che hanno interessato il Nord Italia, ecco che a partire da oggi un nuovo carico di precipitazioni è pronto ad interessare ancora una volta le suddette zone. Sono previsti infatti violenti temporali soprattutto su Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Trentino e Veneto con possibili picchi tra i 150 mm e i 200 mm di pioggia che si andranno ad aggiungere ai notevoli accumuli apportati fino ad ora. Il maltempo interesserà anche le regioni del Centro e del Sud Italia, compresa la Calabria: la perturbazione infatti tenderà a spostarsi verso Sud raggiungendo anche le regioni Centro-Meridionali con precipitazioni che saranno intense soprattutto sulle aree tirreniche.

Arrivano piogge e vento sulla Calabria

Ecco dunque che l’autunno sembra far sul serio anche sulla Calabria: la perturbazione in discesa da Nord raggiungerà anche la nostra regione apportando, tra venerdì 3 novembre e la giornata di sabato 4 novembre, piogge e temporali diffusi. Le zone più colpite saranno soprattutto quelle tirreniche e relative zone interne e in particolare Cosentino, Catanzarese e Vibonese dove potranno esserci accumuli anche fino ai 50-60 mm.

Seppur più riparato dalle correnti atlantiche, anche il versante jonico della regione vedrà piogge e temporali soprattutto su Catanzarese e Reggino dove sono previsti accumuli tra i 20 e i 30 mm. Quasi asciutto invece resterà il settore Crotonese e quello jonico del Cosentino dove qui farà da padrone l’effetto ombra che si andrà a creare a causa della presenza dei monti silani.

La perturbazione però non porterà solo maltempo: ecco infatti che il profondo minimo di bassa pressione apporterà anche sulla Calabria il rinforzo dei venti dai quadranti occidentali. Sono previsti venti forti su tutta la regione e in particolare lungo le coste tirreniche cosentine, catanzaresi e vibonesi (dove i mari risulteranno molto mossi o agitati) e lungo il comparto jonico catanzarese e tra Cosentino e Crotonese, con raffiche che potranno superare i 70 km/h.