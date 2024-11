Nella prima parte di oggi ci attendiamo locali e residue precipitazioni sul versante tirrenico della regione. Nel pomeriggio nubi in aumento a partire dalle zone interne. Domani, 7 aprile, temperature in lieve aumento nei valori massimi ( ASCOLTA L'AUDIO )

Il vortice di bassa pressione che ha causato maltempo sparso sulla Calabria con piogge e il ritorno della neve andrà a spostarsi verso Est. Ciò apporterà un graduale miglioramento delle condizioni meteo su tutta la regione, il quale sarà apprezzabile dalla giornata di venerdì Santo.

Ecco intanto le previsioni per i prossimi 2 giorni.



Previsioni meteo giovedì: ci attendiamo una prima parte di giornata con locali e residue precipitazioni sul versante tirrenico della regione e sull'alta Calabria, ma in dissolvimento nel corso della mattinata; altrove cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio nubi in aumento a partire dalle zone interne con possibili nevicate intorno ai 1200 m e piogge che potranno raggiungere il versante jonico specie crotonese, catanzarese e parte del reggino; stabile invece sul versante opposto con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Migliora ovunque dalla serata.

Le temperature rimarranno ancora invariate e ben al di sotto delle medie stagionali con valori massimi che si manterranno intorno ai 13-14°C, mentre i valori minimi saranno localmente freddi. I venti si disporranno dai quadranti settentrionali e soffieranno con moderata intensità e i mari risulteranno generalmente mossi.

Previsioni meteo venerdì: durante la giornata di venerdì avremo un netto miglioramento delle condizioni meteo su tutta la regione con cieli che si manterranno perlopiù poco o parzialmente nuvolosi ovunque ad eccezione della bassa Calabria Jonica, dove non sono da escludere locali e deboli piovaschi tuttavia in veloce dissolvimento. Temperature in lieve aumento nei valori massimi e si manterranno intorno ai 16°C, mentre resteranno ancora rigidi durante le ore notturne e le prime ore del mattino. Venti deboli dao quadranti settentrionali e mari poco mossi.