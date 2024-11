Un affondo di aria fredda da Nord sull'Europa occidentale provocherà un richiamo di aria tiepida su tutta la Calabria con cieli uggiosi e possibili piogge.

Le previsioni per il 16 gennaio

Nella giornata di lunedì 16 gennaio avremo infatti tempo perturbato lungo il versante tirrenico e in particolare su cosentino e catanzarese dove avremo piogge perlopiù moderate. Altrove cieli Nuvolosi con qualche pioggia solo lungo il versante jonico reggino e catanzarese, mentre si avranno maggiori schiarite su crotonese e cosentino jonico. Nevicate invece a quote più alte e intorno ai 1600 m. Temperature stazionarie nei valori massimi e intorno ai 14-15°C e valori minimi in deciso aumento. Venti moderati o localmente forti di libeccio su tutta la Regione e moto ondoso in deciso aumento specie sulle coste Tirreniche.

16 gennaio previsioni meteo



Le previsioni per il 17 gennaio

Durante la giornata di martedì avremo tempo perturbato ancora lungo il versante tirrenico ma questa volta interesserà solo il cosentino e parte del catanzarese, con tempo via via in miglioramento dal pomeriggio. Nuvoloso invece altrove ma non dovrebbero esserci precipitazioni. Temperature stazionarie con valori massimi compresi tra i 14°C e i 16°C e valori minimi al di sopra dei 9-10°C lungo tutte le coste. Venti ancora moderati o forti su tutta la Calabria e mari molto mossi il tirreno, mentre saranno mossi i restanti mari. Poi attenzione dal weekend, quando un possibile affondo di aria molto fredda da Nord potrà apportare piogge e locali nevicate a quote basse. Ma di questo ne riparleremo.