L’anticiclone che sta interessando la Regione verrà indebolito, temporaneamente, dal transito di una perturbazione sul suo bordo orientale, capace di apportare, tra oggi e domani, locale instabilità specie pomeridiana.

Previsioni meteo mercoledì 28 maggio

La giornata di oggi, mercoledì 28 maggio, inizierà con una mattinata stabile su gran parte della Regione con cieli che si manterranno poco nuvolosi. Qualche nube più compatta la potremmo trovare invece lungo il versante Tirrenico della Regione, anche se comunque prive di precipitazioni. Nel pomeriggio avremo nubi in aumento su tutta la Regione e in particolare nelle aree interne e montuose con possibili piogge e locali temporali su Sila, Pollino e Serre. Le precipitazioni potranno sconfinare fin verso le aree Joniche del Catanzarese fin verso le coste. Altrove invece cieli nuvolosi ma con basso rischio di precipitazioni. In serata le precipitazioni termineranno ovunque ma resteranno condizioni meteo variabili e con cieli che si manterranno localmente nuvolosi. Non sono previste invece variazioni di temperature con valori che tenderanno a rimanere nelle medie del periodo o leggermente al di sotto; venti localmente moderati/forti dai quadranti occidentali specie lungo le aree Joniche.

Tendenza meteo prossimo giorni

La stessa situazione la vivremo anche nella giornata di domani quando nelle ore pomeridiane si avranno piogge e temporali sparsi sulle aree montuose di Sila e Pollino ma con precipitazioni che saranno più estese anche su Cosentino Jonico, Crotonese e Catanzarese Jonico. Per i dettagli previsionali continuate a seguirci. Intanto però, a partire da venerdì, inizierà una fase molto stabile e soleggiata su tutta la Calabria e a partire dai primi giorni di giugno le temperature tenderanno ad aumentare apportando quindi il primo sussulto estivo della stagione. Restate sintonizzati.