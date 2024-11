La fase anticiclonica continua inesorabilmente ad interessare l’Italia e la Calabria, con tempo soleggiato quasi ovunque e temperature molto miti per il periodo. Nei prossimi giorni però lo spostamento dei massimi pressori faranno aumentare ancor di più le temperature anche sulla nostra Regione, in un contesto ancora molto stabile.

Temperature in aumento, punte di oltre 20°C

Come detto la Calabria sta attraversando un periodo molto stabile con assenza di pioggia ormai da diverse settimane e neve che, quel che rimane, è relegata solo alle quote più elevate. Tra oggi e venerdì però, lo spostamento dei massimi pressori dell’anticiclone richiamerà aria ancora più mite da occidente, capace di apportare un ulteriore rialzo termico su tutta la Calabria. Sono previste infatti temperature oltre le medie del periodo addirittura di 10°C con valori che lungo le aree Joniche potranno raggiungere i 20-22°C in pieno giorno. Valori un po’ meno elevati invece si registreranno sulle aree Tirreniche con temperature che non dovrebbero superare i 15-16°C. Ancora una volta il tutto sarà accompagnato da bel tempo quasi ovunque, con cieli che si manterranno soleggiati o localmente poco nuvolosi specie lungo le aree Tirreniche.

Nel weekend tornano piogge, neve e temperature in calo

L’anticiclone però ha le ore contate. Il vortice polare infatti tenderà a scendere di latitudine e ciò causerà l’arretramento dell’alta pressione verso Sud: diverse perturbazioni atlantiche infatti raggiungeranno la Calabria a partire dal weekend con il ritorno del maltempo su tutta la Regione. Tornerà dunque la pioggia a bagnare le coste specie Tirreniche con sconfinamenti che interesseranno anche il resto della Regione e soprattutto tornerà a farci visita la neve, anche se la quota neve, secondo gli ultimi aggiornamenti sarà relativamente medio-alta. Anche le temperature subiranno un generale calo con valori che torneranno nelle medie del periodo su tutta la Calabria.