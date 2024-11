Il caldo anomalo che sta interessando la nostra regione durerà ancora per qualche giorno con picchi che potranno raggiungere o superare i 30°C su alcune aree. Da mercoledì però una debole perturbazione causerà l’arrivo di qualche pioggia e un generale calo delle temperature.

Picco del caldo ad inizio settimana

L’anticiclone africano tenderà a rinforzarsi fino alla giornata di martedì grazie anche all’azione di una perturbazione sulle regioni settentrionali che richiamerà aria più calda da Sud. Secondo gli ultimi aggiornamenti sono previste temperature intorno ai 26-28°C lungo tutte le coste calabresi con punte fino ai 30°C nelle aree della Valle del Crati, Piana di Sibari, Piana di Gioia Tauro e Marchesato. Il tutto sarà accompagnato da tempo stabile ovunque anche se, sul finire della giornata di martedì, avremo un notevole aumento della nuvolosità causata dall’avvicinarsi della perturbazione da Nord.

Perturbazione in arrivo e temperature in temporaneo calo

Come anticipato dunque, la perturbazione che apporterà maltempo sulle regioni centro-settentrionali scenderà di latitudine raggiungendo anche la Calabria. Qui avremo locali piovaschi tra mercoledì e giovedì soprattutto lungo le aree Tirreniche e relative aree interne, anche se comunque le precipitazioni saranno di debole intensità. Ad accompagnare la perturbazione però sarà un forte e generale calo delle temperature: sono previsti infatti valori in calo di circa 10°C su tutta la regione con il termometro che durante le ore diurne, non dovrebbe superare i 22-23°C. Ciò però non durerà a lungo, in quanto già a ridosso del weekend è previsto un nuovo aumento termico con temperature che si manterranno nuovamente ben al di sopra delle medie stagionali. Ma di questo ne riparleremo.