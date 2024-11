Anche nei prossimi giorni il termometro segnerà valori molto miti per il periodo. Nelle ore diurne previsti 9-11°C alla quota di 1500 metri, mentre sulle coste e in pianura saranno possibili fino ai 16-18°C

Il calendario indica come data il 27 dicembre ma, ancora una volta, la realtà è ben diversa da quelle che dovrebbero essere le condizioni meteo per il periodo. Alle medie e basse latitudini infatti, compresa dunque la nostra Penisola e la Calabria, permane un campo di alta pressione di matrice sub tropicale che sta determinando tempo stabile e temperature molto miti per il periodo.

Continua il clima anomalo sulla Calabria

Anche nei prossimi giorni non si avranno variazioni di rilievo: sono previste fino alla fine del mese di dicembre valori di temperature oltre le medie del periodo di circa 8-10°C su tutta la regione con il termometro che raggiungerà, nelle ore diurne, i 9-11°C alla quota di 1500m, mentre sulle coste e in pianura saranno possibili valori fino ai 16-18°C in particolare sui versanti jonici della regione.

Difficilmente si avranno gelate anche nelle ore notturne alle quote più elevate con il termometro che dovrebbe rimanere al di sopra degli 0°C su tutta la Sila, Pollino e zone montuose della Bassa Calabria.