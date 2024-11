Dopo un venerdì caratterizzato da tempo perlopiù stabile su tutta la regione con nuvole innocue, nel weekend infiltrazioni in quota di aria fredda da Nord apporteranno tempo variabile su gran parte della Calabria. Non mancheranno infatti locali piovaschi e deboli nevicate sui monti ma comunque alternati ad ampie schiarite. Ecco le previsioni dettagliate



Previsioni meteo sabato: la giornata di sabato 14 gennaio inizierà con cieli nuvolosi su tutta la regione con possibili piovaschi lungo il settore Tirrenico e deboli nevicate su Sila e Pollino intorno ai 1400 m; stabile altrove senza piogge. Nella tarda mattinata e nel pomeriggio nubi in aumento su tutta la Regione con piogge sparse sul versante Tirrenico cosentino e catanzarese in sconfinamento verso le aree interne e lungo le zone joniche specie catanzarese e reggino; altrove ampie schiarite in particolare sul versante jonico cosentino e parte del crotonese. Possibili deboli nevicate su Sila e Pollino sempre intorno ai 1400 m di quota. Migliora ovunque in serata. Temperature stazionarie ovunque con valori massimi compresi tra i 12°C e i 15°C lungo le coste; venti perlopiù moderati dai quadranti settentrionali e mari generalmente mossi.





Previsioni meteo domenica: per la giornata di domenica ci attendiamo un deciso miglioramento su tutta la regione. Avremo infatti fin dal mattino e per tutta la giornata cieli sereni o poco nuvolosi ovunque ad eccezione di qualche addensamento più compatto lungo le aree tirreniche ma non sono previste precipitazioni. Temperature senza grandi variazioni con valori massimi sui 14-15°C; venti generalmente moderati da ponente o localmente forti lungo il versante jonico catanzarese e mari mossi.