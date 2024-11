Dopo la fase duratura contraddistinta dalla presenza di aria fredda di origine polare, da qualche giorno la Calabria è stata raggiunta da un timido anticiclone africano che ha fatto lievitare le temperature oltre le medie stagionali. Questo durerà fino al martedì, mentre da mercoledì 1 maggio una probabile perturbazione raggiungerà la nostra regione causando maltempo e un generale calo termico.

Temperature oltre le medie e sabbia sahariana

La saccatura complice del calo termico dei giorni scorsi si è isolata a ridosso della Spagna, apportando un richiamo di aria più calda dai quadranti meridionali su tutto il Mediterraneo. Questo ha causato un generale aumento delle temperature con valori che si stanno mantenendo oltre le medie stagionali ovunque. Fino a martedì 30 aprile sono previste temperature di circa 12°C alla quota di 1500m e ciò vorrà dire che lungo le coste e pianure si potranno raggiungere i 23-24°C con picchi fino ai 26-27°C nelle aree interne del Vibonese, Reggino e tra Cosentino e Crotonese. Come di consueto l’arrivo di aria calda sulla regione trascina con sé una massiccia dose di sabbia sahariana: in questi giorni dunque avremo a che fare nuovamente con cieli foschi e lattiginosi su tutta la regione con un generale peggioramento della qualità dell’aria causato dalle polveri sottili.

Inizio maggio con possibile maltempo

La fase calda primaverile però non avrà vita lunga. Durante i primissimi giorni di maggio e dunque a ridosso anche della festività del 1° maggio, una perturbazione di origine atlantica raggiungerà la nostra regione apportando un generale peggioramento delle condizioni meteo con annesso calo termico. Secondo gli ultimi aggiornamenti infatti sono previste piogge sparse in particolare lungo il versante tirrenico della Calabria con possibili sconfinamenti fin verso le relative aree interne e, localmente, anche lungo il versante jonico. Con il subentrare della perturbazione avremo anche un generale calo delle temperature con valori che scenderanno mantenendosi nelle medie stagionali o localmente anche al di sotto di esse. Per tutti i dettagli comunque vi invitiamo a seguire i nostri prossimi aggiornamenti.