Dopo un weekend che ha visto condizioni meteorologiche stabili su tutta la Regione e temperature prettamente miti durante le diurne, durante la prossima settimana si assisterà ad un nuovo cambiamento meteo con l'arrivo di piogge, temporali e temperature in calo.

Prime piogge ad inizio settimana

In questo lunedì dell'ultima settimana di febbraio l'anticiclone regnerà sovrano su gran parte del Mediterraneo favorendo tempo stabile e clima pressoché mite. Ecco però che lungo i margini più orientali scivolerà aria più fredda e instabile che penetreranno sull'Italia specie orientale. Queste infiltrazioni di aria più fredda, a contatto con l'aria mite presente nell'atmosfera, determineranno la formazione di un minimo di bassa pressione che scivolerà velocemente verso il Sud Italia apportando locali piogge anche sulla Calabria. Qui in particolare tra martedì e mercoledì avremo piogge e locali temporali soprattutto lungo la fascia Jonica Reggina, Catanzarese e Crotonese, per via della posizione che avrò il minimo depressionario (e cioè a ridosso della Sicilia). Altrove invece le condizioni meteorologiche saranno perlopiù variabile con qualche pioggia debole intermittente lungo il comparto Tirrenico e aree interne e con nevicate solo a partire dai 1500-1700 m di quota.

Possibile forte maltempo nel prossimo weekend

Attenzione però a ridosso del prossimo weekend: l’elevarsi dell’anticiclone ad ovest della Penisola Iberica causerà la discesa di una saccatura di matrice atlantica verso il Mediterraneo, la quale potrà apportare maltempo localmente anche intenso. Secondo gli ultimi aggiornamenti infatti piogge e temporali potranno interessare soprattutto le aree Tirreniche con precipitazioni che a tratti potranno risultare anche intense; piogge che comunque sconfinerebbero anche sul resto della Regione. Ovviamente la distanza temporale è ancora troppo elevata e questa resterà per ora solo una tendenza meteo che dovrà essere confermata o smentita con i prossimi aggiornamenti modellistici.