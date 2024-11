Dopo un lungo periodo di stasi atmosferica con giornate stabili ed una completa assenza di precipitazioni, ecco che il tempo inizierà a movimentarsi a partire dal weekend. La perturbazione che ha interessato ad inizio settimana la Calabria infatti è stata da apri pista della porta Atlantica, con nuove perturbazioni che raggiungeranno il Meridione fino ai primi giorni del mese di marzo.

Weekend con forte maltempo sulla Calabria

In particolare una forte perturbazione di origine atlantica raggiungerà la nostra Regione nel weekend apportando forti piogge e temporali accompagnate da correnti sciroccali. Tutto inizierà dalle prime ore della giornata di sabato con piogge e temporali che risaliranno da Sud interessando dapprima le aree Tirreniche per poi raggiungere anche il resto della Regione. Il maltempo entrerà nel clou soprattutto tra la serata di sabato e la mattinata di domenica quando forti correnti di scirocco faranno risalire nuclei temporaleschi da Sud che interesseranno soprattutto il versante Jonico della Regione dove non sono da escludere temporali di forte intensità.

Secondo le ultime emissioni dei modelli, le aree più colpite saranno quelle della Bassa Calabria e aree joniche del Catanzarese con relative aree interne, dove sono previsti picchi localmente anche oltre i 100 mm. Precipitazioni che comunque interesseranno tutta la Calabria ed è quasi un evento in quanto, fino ad ora, le perturbazioni che hanno raggiunto la nostra Regione hanno apportato maltempo solo su parte di essa.

Temperature sopra le medie stagionali

A fare notizia dunque non sarà l’arrivo del freddo: le temperature infatti non sono previste in calo ma rimarranno ancora al di sopra delle medie stagionali su tutta la Calabria, complice anche l’arrivo delle correnti meridionali che accompagneranno la perturbazione. La neve dunque cadrà ancora una volta a quote molto elevate e a partire dai 1700m con imbiancate solo sulle vette della Sila e del Pollino.