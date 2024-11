Dopo diverse perturbazioni atlantiche che hanno interessato la Calabria con piogge, venti e nevicate sui monti a quote medio-alte, ecco che la prossima settimana si avrà un sostanzioso cambiamento delle condizioni meteo. Il vortice polare che attualmente si rivela molto debole andrà a ricompattarsi con conseguente rialzo di latitudine di tutte le perturbazioni ad esse associate. Ecco dunque che sul Mediterraneo e sull'Italia in generale si rivedrà l'anticiclone: l'alta pressione infatti andrà a irrobustirsi su tutta la penisola apportando un notevole aumento delle temperature e tempo via via stabile.

Temperature in aumento sulla Calabria

L'alta pressione che si eleverà verso Nord interesserà anche la nostra regione. Già a partire da lunedì 11 dicembre infatti la sua presenza causerà un primo aumento delle temperature su tutta la Calabria con valori che tenderanno a mantenersi al di sopra delle medie stagionali. Il picco di questo aumento termico però lo si avrà tra il 13 e il 14 dicembre, quando sono previste temperature di circa 15°C alla quota standard di 1450 m e ciò vorrà dire che questi valori equivalgono ad essere circa 11-12°C sopra le medie del mese di dicembre.

I valori al suolo tenderanno dunque ad aumentare: sono previste infatti temperature che lungo le coste raggiungeranno i 20-22°C con picchi fino ai 24°C. Ovviamente per le temperature zona per zona bisogna aspettare qualche giorno in quanto, vista la distanza temporale, ci potranno essere dei cambiamenti. Questo break invernale però durerà poco, in quanto già a partire dal prossimo weekend le temperature sono previste in nuovo drastico calo per via dell'arrivo di diverse perturbazioni dai quadranti settentrionali.