Alta pressione ancora protagonista sull’Italia: domani prevalgono sole e clima mite, con temperature in lieve aumento. Nei prossimi giorni qualche pioggia e temporale, poi possibile maltempo tra giovedì e venerdì

Un vasto campo di alta pressione continua a estendersi dal Mediterraneo fino all’Europa orientale, garantendo condizioni meteorologiche prevalentemente stabili sull’Italia. Il quadro resta quindi improntato al bel tempo, anche se al Nord-Ovest non mancheranno alcuni disturbi nuvolosi, con la possibilità di isolati piovaschi sulle Alpi occidentali.

La giornata di domani sarà ancora caratterizzata da condizioni generalmente soleggiate su gran parte del Paese. Al Centro-Nord è atteso anche un lieve rialzo delle temperature, che in alcune zone potranno portarsi leggermente al di sopra delle medie del periodo. Il clima sarà dunque mite e gradevole, nel segno della classica ottobrata.

Meteo, l’alta pressione perde terreno dalla prossima settimana

Secondo gli aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, nei primi giorni della prossima settimana l’alta pressione tenderà a indebolirsi soprattutto sui settori orientali dell’Europa. La stabilità atmosferica potrebbe quindi diventare più incerta, favorendo la comparsa di locali piogge e temporali.

Le temperature, nel frattempo, dovrebbero tornare su valori più vicini alle medie stagionali, pur mantenendo un clima nel complesso mite. I principali modelli previsionali continuano inoltre a mostrare una presenza ancora significativa dell’alta pressione tra Europa occidentale e Mediterraneo anche nella seconda parte della settimana.

Una perturbazione atlantica in movimento sull’Europa centrale potrebbe però raggiungere parte della Penisola, determinando una rapida fase di maltempo soprattutto al Centro-Nord tra giovedì e venerdì. La vera svolta autunnale, al momento, sembra dunque destinata a essere ulteriormente rimandata, anche se qualche segnale di cambiamento potrebbe arrivare nella settimana successiva.

Le previsioni meteo di oggi al Nord

Al mattino il cielo sarà nuvoloso o variabile sul Nord-Ovest, le aree maggiormente interessate dalla presenza di nubi. Parziali annuvolamenti sono previsti anche sulla Lombardia e sul Trentino-Alto Adige, mentre sul resto delle regioni settentrionali prevarrà il sole.

Nel pomeriggio il quadro resterà sostanzialmente invariato, con variabilità asciutta al Nord-Ovest e cieli sereni o al massimo poco nuvolosi sul resto del Settentrione. Tra la serata e la notte non sono attesi fenomeni significativi.

Il tempo oggi al Centro

Sulle regioni centrali prevarranno condizioni di stabilità atmosferica, con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino sia durante le ore pomeridiane.

Anche in serata e nella notte non sono previste variazioni di rilievo. Soltanto sulla Toscana potrà transitare qualche velatura, senza conseguenze significative sul quadro meteorologico.

Calabria e Sud, sole e tempo stabile

Al Sud e sulle Isole il tempo resterà prevalentemente stabile e soleggiato per tutta la giornata. Sulle regioni peninsulari le condizioni saranno asciutte, con cieli sereni dalla Campania alla Calabria.

Sulla Sardegna sono invece attesi cieli parzialmente nuvolosi, mentre sulla Sicilia non si esclude la possibilità di qualche isolato piovasco nel pomeriggio. In serata e durante la notte il tempo tornerà comunque asciutto, con cieli in prevalenza sereni.

Le temperature minime e massime saranno stabili o in diminuzione da Nord a Sud.

Le previsioni meteo di domani

Domani l’alta pressione continuerà a garantire condizioni di tempo stabile su gran parte dell’Italia.

Al Nord sono previsti cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino sia al pomeriggio. Anche in serata e nella notte non sono attese variazioni significative, con ampie schiarite ovunque.

Al Centro la giornata sarà caratterizzata da tempo asciutto e cieli sereni o al più poco nuvolosi. Il quadro resterà stabile anche durante la serata e la notte, quando sono previste ancora ampie schiarite.

Al Sud e sulle Isole prevarrà infine il tempo stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche addensamento nuvoloso in più potrà interessare le due isole maggiori, ma senza particolari conseguenze.

In serata e nella notte sono previste poche variazioni, con tempo asciutto e ampie schiarite. Le temperature minime e massime saranno stazionarie o in lieve diminuzione su tutta la Penisola.