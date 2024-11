Ci siamo: l'ondata di caldo africano che sta interessando da diversi giorni la nostra regione si sta ritirando verso Sud. La causa è da ricercare ad un affondo di aria atlantica che apporterà un notevole calo delle temperature su tutta la regione accompagnato da locale maltempo a tratti anche intenso.

Per la giornata di oggi ci attendiamo instabilità lungo le aree tirreniche fin dal mattino e in particolare su quelle cosentine e catanzaresi dove non si escludono locali temporali di forte intensità. Precipitazioni a carattere temporalesco interesseranno anche le aree interne e in particolare quelle della Sila, Pollino e delle Serre. Variabile invece lungo la bassa Calabria e sul settore jonico catanzarese e reggino dove avremo piovaschi alternati a schiarite. Più asciutto il litorale crotonese.

Temperature in forte calo con valori massimi che saranno compresi tra i 23°C e i 26°C. Attenzione ai venti i quali soffieranno con forte intensità lungo i settori Jonici con raffiche che potranno raggiungere o localmente superare i 60-70 km/h; moderati invece altrove con raffiche fino ai 50 km/h. Mari molto mossi il Tirreno, mossi lo Jonio. In previsione la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un'allerta gialla su tutto il comparto tirrenico.