Una nuova fase di maltempo è atteso nelle prossime ore. La formazione di vortice ciclonico afro-mediterraneo si andrà a collocare tra la Sicilia e il Nord Africa apportando forte maltempo anche sulla nostra regione.



Secondo gli ultimi aggiornamenti le aree più a rischio di temporali di forte intensità sono tutte quelle ioniche del Reggino, Catanzarese, Crotonese e Cosentino ma con accumuli localmente abbondanti anche nelle relative aree interne a causa dell’effetto Stau che si andrà a creare. Ad accompagnare le piogge saranno forti venti di scirocco che soffieranno fino ai 60-70 km/h lungo le coste esposte e con conseguenti mareggiate sulle aree costiere Reggine, Catanzaresi e Crotonesi, con onde che potranno raggiungere i 3-4 metri di altezza.



In merito a ciò la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un’allerta gialla per tutta la Regione: il bollettino prevede «fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti».