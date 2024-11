L’area di bassa pressione che ha causato maltempo sparso su gran parte della Regione si sta ormai allontanando verso est con conseguente richiamo di infiltrazioni di aria fresca in quota. Ciò sarà la causa di locale instabilità prettamente pomeridiana su alcune aree della Calabria, tipico della stagione primaverile.

Venerdì e sabato con temporali pomeridiani

A ridosso del weekend le infiltrazioni di aria fresca dai Balcani provocherà maltempo localmente forte nelle ore pomeridiane. Già nella giornata di oggi infatti avremo una mattinata stabile su tutta la Regione con cieli che si manterranno perlopiù poco nuvolosi. Nelle prime ore del pomeriggio nelle aree interne si andranno a formare temporali di forte intensità e soprattutto sulla Sila, Pollino, Serre e Aspromonte con rovesci che potranno essere a tratti anche grandinigeni. Nel corso del primo pomeriggio però, le correnti faranno sconfinare tali temporali anche alle quote più basse e interesseranno Il Cosentino Tirrenico, Il Catanzarese sia Jonico che Tirrenico e localmente il versante Jonico Reggino. Altrove invece si avrà nuvolosità perlopiù sterile, mentre già dal tardo pomeriggio i fenomeni cesseranno ovunque con un generale miglioramento. La stessa situazione si verificherà nella giornata di sabato: al mattino infatti avremo bel tempo ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi; nel corso delle prime ore del pomeriggio forti temporali si andranno a formare nelle aree interne di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte con precipitazioni di forte intensità e localmente grandinigene. Come nella giornata precedente, tali fenomeni andranno a sconfinare fin verso le aree Tirreniche del Cosentino ma soprattutto verso le aree Joniche Catanzaresi e Reggine con precipitazioni che anche qui risulteranno localmente intense e temporalesche.

Da domenica anticiclone in rotta verso la Calabria

La fase instabile però non avrà vita lunga. A partire da domenica infatti le correnti fresche balcaniche abbandoneranno la Calabria e verranno scalzate da aria via via più mite dai quadranti meridionali. In particolare però, da martedì-mercoledì e per tutta la prossima settimana un richiamo di aria piuttosto mite dal Nord Africa risalirà verso il Meridione e la Calabria apportando un generale aumento delle temperature accompagnato da tempo stabile. Secondo gli ultimi aggiornamenti si avrà un aumento termico di circa 10-12°C con valori al suolo ben oltre le medie stagionali. Ma di questo ne riparleremo.