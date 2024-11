Il tempo sta cambiando. Dopo un inverno ormai quasi finito (almeno dal punto di vista meteorologico) senza nessuna ondata di freddo e con assenza quasi totale di neve, ecco che nelle prossime ore un profondo ciclone interesserà la Calabria apportando forte maltempo su tutta la Regione. Sono previsti infatti accumuli localmente molto abbondanti specie sulle aree Joniche con nevicate intense solo alle quote alte e intorno ai 1600-1700m.

Sabato instabile, attenzione massima per domenica

Come ripetuto più volte negli scorsi articoli, un'intensa perturbazione atlantica ha già raggiunto l'Italia con piogge e temporali che stanno interessando il Centro-Sud della Penisola; nelle prossime ore tale perturbazione scivolerà verso Sud isolando un vortice ciclonico molto profondo nel mar Jonio capace di apportare maltempo a tratti intenso. Tutto inizierà nella giornata di oggi con precipitazioni in risalita da Sud-ovest che interesseranno dapprima le aree Tirreniche specie Cosentine e Reggine con possibili piogge e temporali di moderata intensità, successivamente le precipitazioni interesseranno anche il resto della Regione con piogge che tuttavia saranno perlopiù intermittenti e anche qui a tratti moderate. Nelle ore successive però, il vortice ciclonico si andrà a posizionare a Sud della Calabria causando un forte richiamo di venti meridionali miti che saranno la causa della formazione di nuclei intensi temporaleschi che risaliranno verso la Regione. Soprattutto tra la tarda serata di oggi e la giornata di domani infatti forti piogge e temporali interesseranno tutto il settore Jonico Reggino, Catanzarese e Crotonese con possibili accumuli che potranno raggiungere gli 80-90 mm. Attenzione massima anche nelle aree interne: qui infatti si andrà a creare l'effetto Stau capace di far scendere tanta pioggia in poche ore. Sono previste punte di oltre i 120 mm di pioggia in particolare nelle aree interne del Reggino e tra il Catanzarese e Crotonese, con nevicate molto abbondanti che interesseranno i monti di Sila e Pollino solo a partire dai 1600 m di quota.

Allerta meteo in vigore sulla Calabria

In merito al maltempo in arrivo nel weekend, la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un’allerta di livello giallo su tutto il territorio regionale per la giornata odierna, sabato 24 febbraio. Il bollettino prevede fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti, accompagnati da forti raffiche di vento e da mareggiate lungo le aree esposte. Non escludiamo però che nella giornata odierna venga emanata una nuova allerta di livello superiore al giallo per la giornata di domani, visto il notevole peggioramento che si avrà a partire dalla serata e per tutta la giornata di domenica.