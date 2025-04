L’area di bassa pressione che ha interessato e sta interessando la nostra Regione con piogge sparse specie nei versanti Tirrenici sta per abbandonare il Sud Italia, apportando un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche per le giornate di Pasqua e Pasquetta. In particolare gli ultimi aggiornamenti indicano una giornata di Pasqua caratterizzata da tempo stabile su gran parte della Regione con cieli che si manterranno poco o parzialmente nuvolosi a causa del passaggio di nubi medio alte. Non sono dunque previste precipitazioni.

Per la giornata di Pasquetta, invece, si avranno condizioni meteorologiche variabili con una mattinata stabile su tutta la Regione e con qualche nube che non dovrebbe comunque apportare precipitazioni. Nelle ore pomeridiane le nubi saranno in generale aumento con qualche possibile piovasco nelle aree interne e montuose specie della Sila, Pollino, Serre e Aspromonte, che potrà interessare anche le ore serali e notturne, specie dalla bassa Calabria.

Questa rimane ancora una tendenza con probabilità alta ma che dovrà avere conferme nei prossimi aggiornamenti.