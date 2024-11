La regione sta per entrare nel clou dell'irruzione artica. Un minimo di bassa pressione in risalita dal Nord Africa apporterà un generale maltempo in particolare sul versante jonico, dove avremo anche locali nevicate a quote molto basse tra la serata di domani e l'intera giornata di giovedì

Stiamo per entrare nel clou dell'irruzione artica. L'aria fredda che sta interessando da domenica la nostra regione sta apportando valori di temperatura molto bassi ovunque e al di sotto delle medie stagionali di circa 8-10°C.

Questo freddo però, ad ora, è generalmente secco ad eccezione delle coste joniche cosentine e crotonesi dove rovesci dal mare stanno causando locali nevicate a quote molto basse; ora però si cambierà registro: un minimo di bassa pressione in risalita dal Nord Africa apporterà un generale maltempo su tutta la Regione e in particolare sul versante jonico, dove avremo anche locali nevicate a quote molto basse tra la serata di domani e l'intera giornata di giovedì 9 febbraio. Entriamo dunque nel dettaglio previsionale:

Le previsioni meteo in Calabria per mercoledì 8 febbraio

La giornata inizierà con cieli molto nuvolosi o coperti su gran parte della Regione con possibili piovaschi relegati solo sulla Bassa Calabria; dal primo pomeriggio e soprattutto dalla serata precipitazioni più diffuse interesseranno l'intera costa jonica calabrese dal reggino fin sul crotonese e parte del cosentino: qui avremo nevicate a quote molto basse e intorno ai 200-300 m tra cosentino e crotonese, dai 400 m su catanzarese e vibonese e a partire dai 500-600 m sul reggino. Fiocchi di neve potranno raggiungere anche la città di Catanzaro e Vibo Valentia con accumuli nei quartieri più alti e nevicate coreografiche fin sui centri storici. Nevicate anche sui monti e in particolare su Aspromonte, Serre e Sila; altrove cieli perlopiù coperti. Temperature dunque stazionarie con valori ancora rigidi durante le ore diurne e valori minimi diffusamente sotto gli 0°C. Venti moderati da Est e mari generalmente molto mossi.

Le previsioni meteo in Calabria per giovedì 9 febbraio

Tempo molto instabile fin dal mattino anche nella giornata di giovedì 9 febbraio. Il minimo di bassa pressione infatti richiamerà aria umida da Sud capace di apportare precipitazioni su tutta la Regione. Come la giornata precedente avremo nevicate diffuse su tutto il comparto jonico con quota neve intorno ai 600-700 m sul reggino, 500-600 m su catanzarese e vibonese e intorno ai 400 m su crotonese e cosentino. Saranno possibili nuovamente fiocchi di neve sulla città di Catanzaro e Vibo Valentia ma comunque senza accumuli al suolo; possibili fiocchi di neve anche sulla città di Cosenza ma qui l'incertezza regna sovrana in virtù del fatto che i monti della Sila potranno fare da barriera per le precipitazioni in arrivo da Est. Piogge perlopiù moderate invece al di sotto delle quote sopra indicate. Temperature stazionarie e senza grandi variazioni nei valori massimi, mentre avremo un lieve aumento termico per quanto riguarda i valori minimi. Venti ancora moderati o localmente forti da Est e mari molto mossi o localmente agitati specie l'alto jonio.