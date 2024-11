In questi ultimi giorni l’arrivo di correnti di aria più fresca di matrice atlantica ha causato la pausa della fiammata africana che stava interessando la nostra regione con un notevole calo delle temperature accompagnato da forti raffiche di vento. Durante il weekend però inizierà una nuova rimonta dell’alta pressione con un importante rialzo termico che si avrà a metà della prossima settimana.

Sabato soleggiato, domenica con nubi sparse

Come detto dunque le correnti occidentali stanno ormai per lasciare la nostra regione e una nuova rimonta dell’alta pressione africana è alle porte. Già dal weekend infatti e soprattutto nella giornata di domenica avremo un generale aumento delle temperature su tutta la regione con valori che lungo le coste specie joniche raggiungeranno nuovamente i 30-32°C con picchi fino ai 33-34°C nelle aree interne di pianura del Cosentino e del Crotonese.

Meno calda invece sarà la giornata di sabato quando il termometro difficilmente raggiungerà i 30°C lungo le coste con solo qualche picco fino ai 31-32°C nelle aree della Valle del Crati, Piana di Sibari e Marchesato. Per quanto riguarda le condizioni meteorologiche la giornata di sabato sarà una giornata pressoché soleggiata su tutta la regione con sole splendente per l’intero arco giornaliero; diverso invece durante la giornata di domenica quando un vasto sistema nuvoloso raggiungerà la nostra regione con cieli che si manterranno nuvolosi e non sono da escludere qualche breve piovasco di debole entità specie sul comparto tirrenico centro-settentrionale.

Caldo in aumento e nuova fiammata africana in arrivo

Le temperature però sono previste in graduale aumento anche durante l’inizio della settimana prossima ma, a partire da mercoledì 19 giugno ecco che una nuova fiammata africana interesserà la nostra regione apportando temperature roventi e tempo stabile. Questo sarà causato da un’area di bassa pressione che dalla Gran Bretagna si tufferà sulla Penisola Iberica richiamando aria calda dal Nord Africa sul Mediterraneo. Secondo gli ultimi aggiornamenti il termometro aumenterà sensibilmente fino a porsi a oltre 10°C delle medie del periodo: saranno dunque molto possibili nuove punte di 38°C sulla Calabria ma per i dettagli area per area vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.