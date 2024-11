Per la giornata di domenica previsto un progressivo aumento delle temperature con valori tra i 34 e 35 gradi specie nelle aree interne dell'alta Calabria ( ASCOLTA L'AUDIO )

Il fiume di aria calda sta iniziando a raggiungere il Mediterraneo, apportando un forte aumento delle temperature sulla Calabria accompagnato da tempo stabile e cieli soleggiati.

8 luglio

Per la giornata di domani sabato 8 luglio ci attendiamo una giornata pressoché stabile ovunque con cieli soleggiati; da segnalare solo qualche nube innocua lungo l'alto tirreno cosentino.

Temperature in generale aumento con valori massimi compresi tra i 31°C e i 33°C, venti deboli dai quadranti meridionali e in particolare da Sud-est con raffiche localmente moderate lungo il settore Tirrenico catanzarese e reggino. Mari generalmente poco mossi. Bel tempo e cieli soleggiati anche lungo i litorali sia jonico che tirrenici con temperature che saranno comprese tra i 32°C e i 34°C; da segnalare solo qualche nube sulle coste di Praia a mare e zone limitrofe ma che comunque non apporteranno precipitazioni.

9 luglio

Per la giornata di domenica ci attendiamo una giornata pressoché identica a quella precedente: avremo infatti tempo stabile su tutta la Calabria con cieli che si manterranno soleggiati ovunque. Le temperature rimarranno invariate e localmente calde con valori che potranno raggiungere i 34-35°C specie nelle aree interne dell'alta Calabria. Venti deboli con direzione variabile sul settore tirrenico, mentre saranno moderati da Nord su quello jonico. Mari generalmente poco mossi o localmente mossi specie l'alto jonio. Giornata soleggiata e calda lungo i litorali con bel tempo ovunque e temperature che potranno raggiungere i 34°C lungo le coste joniche di Soverato e aree limitrofe.