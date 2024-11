Come da previsione, la perturbazione atlantica che ha raggiunto la nostra regione ha apportato e sta ancora apportando maltempo sparso fin dalla nottata su tutta la Calabria ma in particolar modo sul settore tirrenico, dove attualmente sono caduti tra i 70 mm e i 90 mm nel Cosentino. Le località con più precipitazioni, ad ora, sono state Lattarico con 92.2 mm dalla mezzanotte e Paola con 80.8 mm ma importante è anche il dato dalla costa jonica e in particolare Botricello (Cz) e Santa Caterina (Cz), dove sono caduti circa 40 mm.

Ad accompagnare il maltempo è stato il brusco calo delle temperature: si è registrato infatti un calo di oltre 8°C rispetto ai giorni scorsi con valori massimi che non hanno superato i 17-18°C, fatta eccezione per il Crotonese dove si sono raggiunti i 20-21°C. In Sila e sul Pollino è caduta anche la prima neve, con fiocchi a partire dai 1800m di quota ma non si registrano comunque accumuli al suolo.

Nelle prossime ore si andrà verso un generale miglioramento, ma non mancheranno ancora locali disturbi specie sulla bassa Calabria tirrenica e lungo le coste joniche settentrionali fin al mattino.