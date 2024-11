I fenomeni interesseranno dapprima l’area bassa tirrenica per poi espandersi sul resto della regione a causa di correnti di aria mite che soffiano dai quadranti meridionali

La primavera è iniziata e come di consueto, essa rappresenta il periodo dell’anno con tanta dinamicità per quanto riguardano le condizioni meteo. Infatti, dopo una breve fase stabile, ecco che già da stanotte l’alta pressione ha ceduto il passo a diverse perturbazioni che porteranno piogge nel corso della giornata.

Le precipitazioni interesseranno dapprima l’area della bassa Calabria Tirrenica per poi espandersi sul resto della regione a causa di correnti di aria mite che soffiano dai quadranti meridionali. Proprio queste correnti però non porteranno solo pioggia, ma anche tanto pulviscolo desertico: i forti venti in quota infatti faranno trasportare un enorme quantità di sabbia dal deserto del Sahara sull’intero Mediterraneo e sulla nostra Regione, causando cieli molto uggiosi e “pioggia sporca” ovunque.