Ci siamo: nella giornata di ieri è iniziata ufficialmente la forte ondata di caldo di cui stiamo parlando da più di una settimana. La bassa pressione presente sulla Gran Bretagna sta causando infatti la risalita di una massa d'aria molto calda dal Nord Africa, la quale farà lievitare le temperature in modo notevole.

Nella giornata di oggi avremo valori di temperature molto elevati: sul comparto jonico il termometro rileverà dati compresi tra i 35°C e i 37°C specie tra Catanzarese e Crotonese; lungo il comparto tirrenico i valori saranno più contenuti e compresi tra i 31°C e i 33°C ma qui entrerà in gioco l'umidità che farà percepire i valori molto più elevati; poi attenzione nelle aree interne dove, specie nel Cosentino, nel Crotonese e nel Reggino si potranno raggiungere e superare i 40°C, mentre in quelle del Vibonese i valori saranno intorno ai 35-37°C. Il tutto in un contesto molto stabile con cieli che si manterranno soleggiati su tutta la Calabria anche se sarà presente pulviscolo sahariano nell'atmosfera.