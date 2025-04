L’inizio della settimana è stata caratterizzata da tempo variabile su gran parte della Regione a causa di un’area di bassa pressione nel Mediterraneo che ha apportato locali temporali pomeridiani specie nelle aree montuose. Tale area però si sta ormai allontanando verso est grazie alla rimonta di un promontorio anticiclonico verso Nord capace di apportare condizioni meteorologiche stabili e temperature in generale aumento.

1° Maggio con tanto sole sulla Calabria

Come anticipato dunque l’alta pressione prenderà il sopravvento del Sud Italia e della Calabria, apportando un miglioramento delle condizioni meteorologiche ovunque. In particolare lo sguardo è fisso verso la giornata del 1° maggio, festa dei lavoratori, dove la tradizione vuole che si facciano gite fuori porte sia nelle aree costiere che nelle aree montuose. Quest’anno questa tradizione potrà essere rispettata grazie al bel tempo che interesserà l’intera Regione: in particolare si avranno condizioni meteorologiche stabili su tutta la Calabria con cieli che si manterranno sereni soprattutto nelle aree Joniche e interne e in particolare lungo le coste tra Roseto Capo Spulico, Rossano, Cirò, Isola Capo Rizzuto, Soverato, Roccella Jonica e aree limitrofe. Qualche nube innocua la si potrà trovare invece lungo le aree costiere del versante Tirrenico tra Scalea, Amantea, Pizzo, Tropea e aree limitrofe, anche se comunque non sono previste nessun tipo di precipitazioni.

Temperature localmente molto miti

Con l’arrivo dell’anticiclone anche le temperature inizieranno a subire un generale rialzo. In particolare tale rialzo è atteso lungo i versanti Jonici e interni della Regione dove il termometro potrà raggiungere localmente i 26-28°C nelle aree interne Crotonesi e Cosentine; lungo le coste invece i valori saranno diffusamente compresi tra i 22°C e i 24°C in un contesto dunque molto mite. Qualche grado in meno lo si registrerà invece lungo il versante Tirrenico dove il termometro non dovrebbe superare i 20-21°C.