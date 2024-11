Durante le ore mattutine avremo cieli sereni o poco nuvolosi. Ecco come cambierà la situazione a partire dal pomeriggio

Come ampiamente previsto, dopo la fase fredda che ha caratterizzato la Calabria, correnti di aria calda stanno interessando la nostra regione con tempo stabile e temperature molto miti. Questa fase però terminerà proprio nella giornata di oggi quando è in arrivo un fronte freddo da ovest che apporterà qualche pioggia e un generale calo termico.

Previsioni meteo 1 maggio

La giornata di oggi, 1° maggio, sarà divisa in 2 fasi: durante le ore mattutine avremo tempo stabile su tutta la regione con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Qualche nube più compatta la potremmo trovare lungo la fascia Jonica ma senza rischio di precipitazioni. Poi, dal pomeriggio, inizierà il primo cambiamento delle condizioni meteorologiche: un fronte freddo da ovest avanzerà verso la Calabria apportando, tra il pomeriggio e la sera piovaschi sparsi soprattutto lungo la fascia Tirrenica con possibili sconfinamenti fin verso le relative aree interne. Da sottolineare però che le precipitazioni non saranno intense e saranno perlopiù intermittenti. Lungo la fascia Jonica invece avremo cieli perlopiù nuvolosi ma non sono da escludere locali pioviggini, anche se le aree coinvolte, data l'incertezza previsionale, è difficile indicarle.

La certezza è che, le aree dove saranno interessate dalle piogge, quest' ultime saranno accompagnate da tanta sabbia desertica che a causa dei venti meridionali è presente nell'atmosfera. Per quanto riguarda il quadro termico avremo ancora una giornata perlopiù mite su tutta la regione con picchi fino ai 26-27°C nelle aree interne della Valle del Crati, Piana di Sibari, aree interne Vibonesi e sulla Piana di Gioia Tauro, mentre altrove il termometro si attesterà intorno ai 20-22°C. Con l'arrivo del fronte da ovest anche i venti cambieranno direzione: al mattino infatti continueranno a soffiare dai quadranti meridionali mentre, dalle ore pomeridiane essi vireranno a ponente con raffiche localmente moderate specie sui settori Jonici.