Piogge e temporali di forte intensità potranno colpire il settore tirrenico e le aree interne tra cui Valle del Crati, Istmo di Catanzaro, Serre Vibonesi e Aspromonte. Temperature in calo di circa 10 gradi. Possibili trombe d'aria in mare aperto

Dopo una mattinata caratterizzata dall’arrivo di piogge e temporali su parte della Calabria e in particolare sul comparto Tirrenico, ecco che in queste ore è in atto una provvisoria fase di bel tempo. Nelle prossime ore infatti il fronte instabile raggiungerà la Regione apportando piogge e temporali diffusi.

Maltempo tra stasera e lunedì 19 agosto

La lenta evoluzione del minimo di bassa pressione presente sull’Italia causerà la discesa del fronte perturbato nella serata odierna, apportando forte maltempo su parte della Regione. A causa dei contrasti termici che si andranno a creare con l’aria calda presente in atmosfera e l’aria più fresca in arrivo, saranno possibili fenomeni localmente molto intensi accompagnati da grandinate: in particolare le aree più a rischio saranno quelle del settore Tirrenico, dal Cosentino fin verso il Reggino e tutte le aree interne tra cui la Valle del Crati, Istmo di Catanzaro, Serre Vibonesi e Aspromonte dove potranno verificarsi piogge e temporali di forte intensità e non sono da escludere locali eventi vorticosi specie in mare aperto. Possibili sconfinamenti però sono previsti anche lungo l’area Jonica e in particolare su quelle Catanzaresi e Reggine dove anche qui i fenomeni potranno risultare localmente intensi.

Poi, nel pomeriggio di domani, saranno nuovamente possibili temporali nelle aree orientali della Sila tra cui le aree del Marchesato Crotonese fin verso le coste. Il tutto sarà accompagnato da forti raffiche di vento soprattutto durante le precipitazioni. In merito a ciò il la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal hanno emesso un’allerta di livello 1 su tutta la Regione. Il bollettino prevede «precipitazioni da sparse a diffuse a carattere di rovescio o temporale specialmente sulle aree Tirreniche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento».

Ad accompagnare il maltempo sarà anche un deciso e generale calo delle temperature. Sono previsti infatti valori in calo di circa 10°C rispetto agli ultimi giorni e ciò vorrà dire che lungo le coste difficilmente il termometro raggiungerà i 27-28°C (ad eccezione di alcune aree del Crotonese) con temperature che si manterranno dunque al di sotto delle medie stagionali di circa 3°C. Valori meno elevati invece lungo in comparto Tirrenico dove, complice anche il maltempo, in alcune aree il termometro non supererà i 24-25°C.