Il calo delle temperature sarà più deciso durante la notte e nelle prime ore del mattino, con gelate intense e valori sotto lo zero nelle aree montuose della regione

Dopo la breve fase di maltempo che ha interessato la Calabria durante il weekend, già dalla giornata odierna si intravedrà un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche su tutta la regione grazie all’allontanamento della bassa pressione verso Sud e la conseguente espansione dell’alta pressione sul Mediterraneo.

Settimana con nubi sparse e temperature in calo

La nuova settimana sarà caratterizzata dunque da una prima parte con correnti occidentali che causeranno qualche possibile pioviggine lungo le aree interne e aree joniche centro-settentrionali, ma con fenomeni che comunque non saranno degni di nota. Altrove invece si avranno nubi sparse ma con basso rischio di precipitazioni.

Il prosieguo della settimana vedrà invece una rimonta dell’anticiclone che interesserà il Mediterraneo e la nostra regione apportando tempo stabile con qualche nube sparsa ma con basso rischio di fenomeni. In questo frangente si avrà anche un generale calo delle temperature dovuto ad infiltrazioni di aria fresca in quota da est: ciò vorrà dire che il termometro andrà a mantenersi nelle medie stagionali o localmente anche al di sotto specie a metà settimana, dove si avranno valori che non supereranno i 12-13°C durante le ore diurne.

Tanto freddo invece durante le ore notturne e prime ore del mattino con gelate intense nelle aree montuose di Sila e Pollino dove il termometro potrà raggiungere anche i -6/-8°C, mentre sulle Serre e sull’Aspromonte si aggirerà intorno ai -3/-4°C; freddo anche lungo le aree interne della regione e in particolare nel Cosentino, Catanzarese e nelle aree tra Vibonese e Reggino con valori che si manterranno diffusamente intorno ai 2-4°C, mentre lungo le coste non dovrebbero superare i 6-7°C.