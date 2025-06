In questi ultimi giorni la Calabria è interessata da un’area di alta pressione di origine Azzorriana che, a differenza del weekend, sta apportando temperature più consone al periodo ma con umidità in generale aumento. Questa tendenza rimarrà per tutta la settimana con tempo stabile ovunque e con qualche disturbo pomeridiano relegato solo nelle aree interne e sui monti.

Previsioni meteo 12 giugno

Intanto la giornata di oggi inizierà con una mattinata stabile su tutta la Calabria con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio nubi in aumento nelle aree interne e montuose anche se non sono previste precipitazioni, mentre altrove continueranno i cieli soleggiati. In serata si avranno invece ampie schiarite su tutta la Calabria con cieli che si manterranno sereni ovunque. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo con valori leggermente al di sopra delle medie stagionali e venti variabili.